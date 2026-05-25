Visite amplifiée : découverte du jardin des Tuileries Jardin des Tuileries Paris

Saviez-vous que le château des Tuileries est un château fantôme? Faisons-le revivre, d’autant que c’est dans son théâtre que sont apparues les notions de « cour » et de « jardin » , toujours utilisées aujourd’hui…

Le mois de juin approche plus vite qu’on ne le pense et avec lui notre sélection de promenades estivales. Comme chaque saison, l’équipe d’Accès Culture vous a concocté un programme de visites amplifiées à découvrir dès maintenant ! Ces visites sont gratuites et réservées aux personnes malentendantes. Parcours en extérieur, boucles magnétiques individuelles ou casques fournis.

Le dimanche 14 juin 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit

Parcours en extérieur

RDV : 10h15, devant la sortie n°3 du métro Concorde (lignes 1 et 8)

Gratuit, parcours en extérieur, boucles magnétiques individuelles ou casques fournis.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T10:30:00+02:00_2026-06-14T12:30:00+02:00

Jardin des Tuileries RDV : 10h15, devant la sortie n°3 du métro Concorde (lignes 1 et 8) 75001 Paris

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