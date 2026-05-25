Visite amplifiée : secrets et senteurs bien gardées du Parc Georges Brassens Parc Georges Brassens Paris
Visite amplifiée : secrets et senteurs bien gardées du Parc Georges Brassens Parc Georges Brassens Paris samedi 27 juin 2026.
Le Parc Georges Brassens est un véritable havre de verdure situé dans le 15e arrondissement de Paris, sur l’ancien site des abattoirs de Vaugirard. La visite évoquera l’histoire du quartier, du 18ème siècle à nos jours, en rendant évidemment hommage au chanteur Georges Brassens. Le parc est également un lieu de promenade agréable avec son jardin des senteurs, sa rivière, son petit pont et son belvédère, au cœur desquels se nichent un théâtre de marionnettes, ainsi que le Théâtre Silvia-Monfort.
Le mois de juin approche plus vite qu’on ne le pense et avec lui notre sélection de promenades estivales. Comme chaque saison, l’équipe d’Accès Culture vous a concocté un programme de visites amplifiées à découvrir dès maintenant ! Ces visites sont gratuites et réservées aux personnes malentendantes. Parcours en extérieur, boucles magnétiques individuelles ou casques fournis.
Le samedi 27 juin 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit
Parcours en extérieur
RDV : 10h15 sur la Place Jacques Marette, entrée principale du Parc Georges Brassens, près de la rue des Morillons
Parcours en extérieur, boucles magnétiques individuelles ou casques fournis.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T12:30:00+02:00
Parc Georges Brassens RDV : 10h15, Place Jacques Marette, entrée principale du Parc Georges Brassens, près de la rue des Morillons 75015 Paris
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