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AGENDA · Le Havre

Visite Anima(Ex)Musica Place du Vieux Marché Le Havre

samedi 26 septembre 2026 · Place du Vieux Marché · Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Place du Vieux Marché
Adresse
Muséum
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Visite Anima(Ex)Musica

Place du Vieux Marché Muséum Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

À l’occasion de Sur les épaules des Géants, laissez-vous guider dans une visite où l’entomologie éclaire autrement les œuvres et les spécimens présentés dans Anima(Ex)Musica. Une invitation à explorer l’exposition à travers le regard des sciences naturelles.

Entre coulisses de l’exposition, histoire de cette discipline scientifique et anecdotes sur les espèces présentées, cette visite commentée vous propose une immersion originale pour voir l’exposition Anima(Ex)Musica autrement.

Une visite guidée en compagnie de Gaëlle BEAU, chargée des collections de Sciences de la Vie au Muséum.

Durée 1h
Réservation obligatoire   .

Place du Vieux Marché Muséum Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28  museum@lehavre.fr

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English : Visite Anima(Ex)Musica

L’événement Visite Anima(Ex)Musica Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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