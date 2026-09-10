Visite Anima(Ex)Musica Place du Vieux Marché Le Havre
samedi 26 septembre 2026 · Place du Vieux Marché · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Visite Anima(Ex)Musica
Place du Vieux Marché Muséum Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
À l’occasion de Sur les épaules des Géants, laissez-vous guider dans une visite où l’entomologie éclaire autrement les œuvres et les spécimens présentés dans Anima(Ex)Musica. Une invitation à explorer l’exposition à travers le regard des sciences naturelles.
Entre coulisses de l’exposition, histoire de cette discipline scientifique et anecdotes sur les espèces présentées, cette visite commentée vous propose une immersion originale pour voir l’exposition Anima(Ex)Musica autrement.
Une visite guidée en compagnie de Gaëlle BEAU, chargée des collections de Sciences de la Vie au Muséum.
Durée 1h
Réservation obligatoire .
Place du Vieux Marché Muséum Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr
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English : Visite Anima(Ex)Musica
L’événement Visite Anima(Ex)Musica Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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