Visite Animée City Croquis La Boussole Office de Tourisme Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Visite Animée City Croquis

La Boussole Office de Tourisme 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21 16:15:00

Date(s) :

2026-10-21

Les city croquis, c’est une visite décalée de la ville de Saint-Dié-des-Vosges où votre sens de l’observation et de l’imagination sera mis à contribution !

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Rendez-vous à l’office de tourisme de Saint-Dié.

Sur réservation à l’Office du tourisme.Enfants

2 .

La Boussole Office de Tourisme 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 tourisme@vosges-portes-alsace.fr

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English :

City Sketches is a unique tour of the town of Saint-Dié-des-Vosges where your powers of observation and imagination will be put to the test!

Children must be accompanied by an adult.

Meet at the Saint-Dié Tourist Office.

Reservations required at the Tourist Office.

L’événement Visite Animée City Croquis Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES