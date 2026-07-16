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Visite Animée City Croquis La Boussole Office de Tourisme Saint-Dié-des-Vosges

mercredi 21 octobre 2026 · La Boussole Office de Tourisme · Saint-Dié-des-Vosges

Visite Animée City Croquis La Boussole Office de Tourisme Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Boussole Office de Tourisme
Adresse
2 Place Jules Ferry
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif
2 Tarif enfant

Saint-Dié-des-Vosges

Visite Animée City Croquis

La Boussole Office de Tourisme 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 16:15:00

Date(s) :
2026-10-21

Les city croquis, c’est une visite décalée de la ville de Saint-Dié-des-Vosges où votre sens de l’observation et de l’imagination sera mis à contribution !
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous à l’office de tourisme de Saint-Dié.
Sur réservation à l’Office du tourisme.Enfants
2  .

La Boussole Office de Tourisme 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22  tourisme@vosges-portes-alsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

City Sketches is a unique tour of the town of Saint-Dié-des-Vosges where your powers of observation and imagination will be put to the test!
Children must be accompanied by an adult.
Meet at the Saint-Dié Tourist Office.
Reservations required at the Tourist Office.

L’événement Visite Animée City Croquis Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES

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