Visite Animée de l ’Herbularium

Maison du Parc Herbularium Les petites Fourches Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-25

Atelier thématiques

– Favoriser les insectes avec les fleurs sauvages

– Atelier empreintes végétales .

Maison du Parc Herbularium Les petites Fourches Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 94 86 04 virginie@silenes-grainesdumorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Animée de l ’Herbularium Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-02-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)