Visite Animée de l ’Herbularium Maison du Parc Herbularium Saint-Brisson
Visite Animée de l ’Herbularium Maison du Parc Herbularium Saint-Brisson mercredi 15 juillet 2026.
Visite Animée de l ’Herbularium
Maison du Parc Herbularium Les petites Fourches Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-25
Atelier thématiques
– Favoriser les insectes avec les fleurs sauvages
– Atelier empreintes végétales .
Maison du Parc Herbularium Les petites Fourches Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 94 86 04 virginie@silenes-grainesdumorvan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite Animée de l ’Herbularium Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-02-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)