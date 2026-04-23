Visite apéritive Place des Jacobins Limoges
Visite apéritive Place des Jacobins Limoges jeudi 4 juin 2026.
Limoges
Visite apéritive Place des Jacobins
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04 19:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Depuis la place ombragée, écoutez la chronique bimillénaire d’un Limoges méconnu, et entrez dans l’église Sainte-Marie pour apprécier son riche mobilier. Le temps est alors venu de partager autour d’un verre la suite de l’histoire…
Avec la complicité du Marché des Jacobins.
– Visite Apéritive d’1h30
– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges ou sur le site internet
– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Visite apéritive Place des Jacobins
L’événement Visite apéritive Place des Jacobins Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole
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