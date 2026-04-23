Limoges

Visite apéritive Place des Jacobins

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04 19:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Depuis la place ombragée, écoutez la chronique bimillénaire d’un Limoges méconnu, et entrez dans l’église Sainte-Marie pour apprécier son riche mobilier. Le temps est alors venu de partager autour d’un verre la suite de l’histoire…

Avec la complicité du Marché des Jacobins.

– Visite Apéritive d’1h30

– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges ou sur le site internet

– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Visite apéritive Place des Jacobins

L’événement Visite apéritive Place des Jacobins Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole