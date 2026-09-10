Visite apéro Les Grands Hommes de Bruyères, Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges, Bruyères

Informations pratiques

Visite apéro Les Grands Hommes de Bruyères Samedi 19 septembre, 11h00 Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges Vosges

Tarif : 5€ par personne, comprenant l’apéritif en fin de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Et si vous découvriez Bruyères à travers celles et ceux qui ont marqué son histoire ?

Au fil d’un parcours de 2 km, nos deux guides vous embarquent dans une enquête historique à deux voix. De Varin Doron aux Nisei, en passant par le Dr Villemin ou Jean-Baptiste Loye, chaque étape révèle un nouveau destin et pose une question : qu’est-ce qui fait qu’une personne mérite de rester dans la mémoire d’une ville ?

Faits historiques, anecdotes, échanges et quelques surprises rythmeront cette visite pas tout à fait comme les autres.

Et pour clore l’enquête, retour à l’Office de Tourisme autour d’un apéritif aux saveurs locales, parce qu’après avoir exploré l’histoire de Bruyères, il est temps de goûter à son présent !

Une visite conviviale, vivante et participative, à partager en famille ou entre amis.

Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges 50, avenue du Cameroun 88600 Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est 03 29 50 51 33 http://www.tourisme-bruyeres.com

Et si vous découvriez Bruyères à travers celles et ceux qui ont marqué son histoire ?

©Philippe POIX