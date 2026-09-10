Visite apéro Les Grands Hommes de Bruyères, Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges, Bruyères
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges · Bruyères
Informations pratiques
Visite apéro Les Grands Hommes de Bruyères Samedi 19 septembre, 11h00 Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges Vosges
Tarif : 5€ par personne, comprenant l’apéritif en fin de visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Et si vous découvriez Bruyères à travers celles et ceux qui ont marqué son histoire ?
Au fil d’un parcours de 2 km, nos deux guides vous embarquent dans une enquête historique à deux voix. De Varin Doron aux Nisei, en passant par le Dr Villemin ou Jean-Baptiste Loye, chaque étape révèle un nouveau destin et pose une question : qu’est-ce qui fait qu’une personne mérite de rester dans la mémoire d’une ville ?
Faits historiques, anecdotes, échanges et quelques surprises rythmeront cette visite pas tout à fait comme les autres.
Et pour clore l’enquête, retour à l’Office de Tourisme autour d’un apéritif aux saveurs locales, parce qu’après avoir exploré l’histoire de Bruyères, il est temps de goûter à son présent !
Une visite conviviale, vivante et participative, à partager en famille ou entre amis.
Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges 50, avenue du Cameroun 88600 Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est 03 29 50 51 33 http://www.tourisme-bruyeres.com
Et si vous découvriez Bruyères à travers celles et ceux qui ont marqué son histoire ?
©Philippe POIX
À voir aussi à Bruyères (Vosges)
- Atelier de dessin special Schtroumpfs avec Laurent Cagniat Médiathèque de Bruyères Bruyères 19 septembre 2026
- Découvrez l’histoire d’un oratoire et les moyens mobilisés pour sa restauration, Oratoire de la Ferme des Anges, Bruyères 19 septembre 2026
- Découvrez un château érigé par les ducs de Lorraine, Château, Bruyères 19 septembre 2026
- Partez à la découverte d’un ouvrage d’art unique, témoin de l’histoire ferroviaire., Ravin du Grébier, Bruyères 19 septembre 2026
- Visitez un musée dédié aux arts populaires de Lorraine et de France, Musée Henri Mathieu – Ancienne Synagogue, Bruyères 19 septembre 2026