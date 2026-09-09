Visite archi : l’architecture se cache dans les détails, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan, Royan

Informations pratiques

Visite archi : l’architecture se cache dans les détails 8 – 27 octobre Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan Charente-Maritime

La jauge est limitée à 40 personnes par visite. La réservation est obligatoire à partir du 14 septembre au 05 46 39 94 45 ou par mail. Tarif : 7 € ; tarif réduit : 4,60 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T10:30:00+02:00 – 2026-10-08T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-27T10:30:00+01:00 – 2026-10-27T12:30:00+01:00

À l’occasion du Mois de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine, partez à la découverte de Royan à travers trois visites consacrées aux détails qui font toute la richesse de son architecture.

Dans l’architecture balnéaire, les villas cherchent à se distinguer les unes des autres par leurs matériaux, leurs couleurs et, surtout, leur décor. Frises, corniches, céramiques, sculptures ou ferronneries viennent ainsi enrichir les façades et affirmer la personnalité de chaque construction. Après la Seconde Guerre mondiale, l’architecture de la Reconstruction renouvelle profondément le visage de Royan. Les formes du Mouvement moderne se mêlent alors aux références régionales et aux influences brésiliennes pour donner naissance à une architecture singulière, caractéristique du Royan des années 1950.

Au fil de la visite, apprenez à observer ces éléments que l’on ne remarque pas toujours au premier regard : jeux de cadres, escaliers aériens, auvents en casquette, portes aux formes étonnantes, garde-corps, ferronneries ou encore compositions de façades. À travers villas et immeubles, ces parcours permettent de mieux comprendre l’évolution de l’architecture royannaise, de la villégiature balnéaire d’avant-guerre à la Reconstruction.

Trois parcours sont proposés dans différents quartiers de la ville.

Le jeudi 8 octobre, la visite se déroule dans le quartier du Parc, avec un rendez-vous à l’angle du boulevard Garnier et de l’avenue Émile-Zola.

Le jeudi 15 octobre, partez à la découverte du quartier de Pontaillac, au départ du mini-golf, square de la Trémoille.

Le mardi 27 octobre, explorez le quartier de Foncillon au départ du CIAP, situé au rez-de-mer du Palais des Congrès.

Chaque visite débute à 10h30 et dure environ 2h. Pensées aussi bien pour les habitants que pour les visiteurs, les visites s’adressent aux néophytes comme aux amateurs d’architecture et proposent une autre manière de regarder la ville, attentive aux détails qui façonnent son identité.

Visites proposées par la Ville de Royan et Royan Culture et Patrimoine.

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan Avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 83. http://www.ville-royan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}] Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine raconte l’évolution urbaine et architecturale de Royan, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement.

Vous êtes invités à découvrir les différents espaces consacrés à la ville balnéaire et à l’histoire de la reconstruction, ainsi que de nombreuses maquettes et un intérieur des années 1950 reconstitué. Accessibilité tout public.

À l’occasion du Mois de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine, partez à la découverte de Royan à travers trois visites consacrées aux détails qui font toute la richesse de son architecture.

©Ville de Royan