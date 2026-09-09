VISITE ARCHI Le stade d’honneur, Stade d’honneur, Royan
samedi 10 octobre 2026 · Stade d'honneur · Royan
Informations pratiques
VISITE ARCHI Le stade d’honneur Samedi 10 octobre, 10h30 Stade d’honneur Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
À l’occasion de la pose de la plaque Architecture Contemporaine Remarquable, découvrez l’histoire rocambolesque et l’architecture du stade d’honneur, qui, bien qu’inachevé, est un exemple exceptionnel du patrimoine de la reconstruction.
Stade d’honneur Place de la Gare, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Stade construit par l’architecte Claude Bonnefoy et l’ingénieur René Sarger.
À l’occasion de la pose de la plaque Architecture Contemporaine Remarquable, découvrez l’histoire rocambolesque et l’architecture du stade d’honneur, qui, bien qu’inachevé, est un exemple du de la…
©Archives ville de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Afterwork UNPI Le nouveau DPE et la prime énergie UNPI Maison des associations Royan 9 septembre 2026
- Petites histoires Association Equilibre Royan 10 septembre 2026
- Réunion d’information, France Travail, Royan 11 septembre 2026
- Par’En Pause Association Equilibre Royan 11 septembre 2026
- Fête des voutes du Port Royan 12 septembre 2026