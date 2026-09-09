VISITE ARCHI Le stade d’honneur, Stade d’honneur, Royan

Informations pratiques

VISITE ARCHI Le stade d’honneur Samedi 10 octobre, 10h30 Stade d’honneur Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

À l’occasion de la pose de la plaque Architecture Contemporaine Remarquable, découvrez l’histoire rocambolesque et l’architecture du stade d’honneur, qui, bien qu’inachevé, est un exemple exceptionnel du patrimoine de la reconstruction.

Stade d’honneur Place de la Gare, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Stade construit par l’architecte Claude Bonnefoy et l’ingénieur René Sarger.

À l’occasion de la pose de la plaque Architecture Contemporaine Remarquable, découvrez l’histoire rocambolesque et l’architecture du stade d’honneur, qui, bien qu’inachevé, est un exemple du de la…

©Archives ville de Royan