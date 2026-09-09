VISITE ARCHI L’Entre-deux-guerres – Les villas de L’Oasis, École La Clairière, Royan
jeudi 15 octobre 2026 · École La Clairière · Royan
Informations pratiques
VISITE ARCHI L’Entre-deux-guerres – Les villas de L’Oasis Jeudi 15 octobre, 10h30 École La Clairière Charente-Maritime
7€, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T10:30:00+02:00 – 2026-10-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T10:30:00+02:00 – 2026-10-15T12:00:00+02:00
Durant l’Entre-deux-guerres, le quartier de L’Oasis connaît un nouveau développement grâce notamment à l’architecte-entrepreneur Henry Boulan. De nombreuses constructions illustrent le goût pour l’éclectisme balnéaire d’avant-guerre, mêlant divers styles (Régionalisme, Art déco…). Cette visite propose de découvrir une sélection de villas les plus emblématiques de cette période, marquée par les Années folles.
RDV Devant l’entrée de l’école élémentaire La Clairière, 4 avenue de la Clairière
École La Clairière 4 avenue de la clairière, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546399445 »}] école élémentaire La Clairière
Durant l’Entre-deux-guerres, le quartier de L’Oasis connaît un nouveau développement grâce notamment à l’architecte-entrepreneur Henry Boulan. De nombreuses constructions illustrent le goût pour Art …
©Ville de Royan
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