VISITE ARCHI Les villas de Marc Quentin, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan, Royan

Informations pratiques

VISITE ARCHI Les villas de Marc Quentin Dimanche 18 octobre, 14h00 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan Charente-Maritime

7€, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Marc Quentin est un architecte majeur de la Reconstruction de Royan. Élève d’Auguste Perret et architecte moderne d’un talent incontestable, il est l’auteur de certaines des villas les plus intéressantes de Royan.

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Royan Avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 83. http://www.ville-royan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0546399445 »}] Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine raconte l’évolution urbaine et architecturale de Royan, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement.

Vous êtes invités à découvrir les différents espaces consacrés à la ville balnéaire et à l’histoire de la reconstruction, ainsi que de nombreuses maquettes et un intérieur des années 1950 reconstitué. Accessibilité tout public.

Marc Quentin est un architecte majeur de la Reconstruction de Royan. Élève d’Auguste Perret et architecte moderne d’un talent incontestable, il est l’auteur de certaines des villas les plus de Royan.…

© R. Riehl, Ville de Royan