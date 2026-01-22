Visite Archi’Curieuse Les Fenêtres Loches

Visite Archi’Curieuse Les Fenêtres

Découvrez Loches comme vous ne l’avez jamais vu ! Et si pour une fois on s’attardait sur les détails ?! Autant ouverture sur le monde que sur la ville, cette volée de fenêtres observée sera un bon moyen d’en savoir plus sur l’architecture de Loches.

Sur réservation.

Autant ouverture sur le monde que sur la ville, cette volée de fenêtres observée sera un bon moyen d’en savoir plus sur l’architecture de Loches.

Accès exceptionnel à certains monuments de Loches habituellement fermés au public.

