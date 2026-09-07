Visite architecturale commentée, Domaine départemental Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Visite architecturale commentée 19 et 20 septembre Domaine départemental Pierresvives Hérault

Gratuit. Sans réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir Pierresvives, bâtiment emblématique conçu par la célèbre architecte Zaha Hadid. À la croisée de l’architecture, de l’art et du design, cet édifice hors norme, tout en courbes et en mouvements fluides, constitue une véritable prouesse technique.

Laissez-vous guider à travers un parcours original au cœur de ses espaces majestueux et portez un nouveau regard sur cette réalisation architecturale majeure.

Inscription sur place le jour même.

Domaine départemental Pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673700 https://pierresvives.herault.fr/ Domaine départemental culturel regroupant les Archives départementales, la médiathèque départementale, ainsi que des espaces dédiés aux expositions et aux animations culturelles. Ligne 1 du tramway : arrêt « Halles de La Paillade ».

Ligne 2 du tramway : arrêt « Hôtel du Département ».

Ligne de bus 19 : arrêt « Lycée Léonard-de-Vinci – Pierresvives ».

Venez découvrir Pierresvives : bâtiment emblématique signé par la prestigieuse architecte Zaha Hadid. À la jonction de l’architecture, de l’art et du design, cet édifice hors norme où se mêlent et un…

©département de l’Hérault