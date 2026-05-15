Montpellier

VISITE ARCHITECTURALE DE PIERRESVIVES

907 rue du professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-20 2026-07-04 2026-07-18

Dans les coulisses de Pierresvives !

Venez découvrir, ou redécouvrir, Pierresvives bâtiment emblématique signé par la prestigieuse architecte Zaha Hadid. À la jonction de l’architecture, de l’art et du design, cet édifice hors norme où se mêlent courbes et mouvements fluides est une véritable prouesse technique. Laissez vous séduire par un circuit de visite original dans ces espaces majestueux.

Tout public Réservation en ligne obligatoire .

907 rue du professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie serviceprogrammation@herault.fr

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English : VISITE ARCHITECTURALE DE PIERRESVIVES

Behind the scenes at Pierresvives!

L’événement VISITE ARCHITECTURALE DE PIERRESVIVES Montpellier a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 PIERRESVIVES