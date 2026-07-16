Visite architecturale du macLYON : les coulisses du bâtiment créé par Renzo Piano, Musée d’art contemporain de Lyon – macLYON, Lyon

Informations pratiques

Visite architecturale du macLYON : les coulisses du bâtiment créé par Renzo Piano 19 et 20 septembre Musée d’art contemporain de Lyon – macLYON Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une visite pour découvrir l’histoire du bâtiment, son architecture créée sur mesure par Renzo Piano pour le macLYON.

Parcours extérieur et intérieur, ponctué par la découverte d’œuvres aux abords du musée. On vous dévoile les coulisses !

Musée d’art contemporain de Lyon – macLYON Cité Internationale, 81 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 69 17 17 https://www.mac-lyon.com/fr En bus (réseau TCL) lignes C1, C5, C23 : arrêt Musée d’art contemporain.

Journées européennes du patrimoine

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