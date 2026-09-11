Visite architecturale, Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris

Informations pratiques

Visite architecturale 19 et 20 septembre Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot Paris

Accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

L’Institut Giacometti est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, un hôtel particulier classé Art Nouveau et Art Déco. À l’occasion de cette visite, découvrez aux côtés d’un médiateur ou d’une médiatrice ce bâtiment unique et ses décors, conservés dans leur disposition d’origine.

Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot 5 rue Victor-Schœlcher 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France +33 (0) 01 44 54 52 44 https://www.fondation-giacometti.fr/fr/institut https://www.facebook.com/InstitutGiacomettiParis/;https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis/;https://twitter.com/FAAGiacometti;https://www.instagram.com/fondation_giacometti/ L’Institut est le lieu de référence pour l’œuvre de Giacometti consacré aux expositions, à la recherche et à la pédagogie

D’une superficie de 350 m2, l’Institut Giacometti se situe au 5 rue Victor Schœlcher dans le 14e arrondissement, quartier de Montparnasse où Giacometti a vécu et travaillé pendant toute sa carrière.

II est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, un hôtel particulier classé de style Art Déco, dont les décors ont été préservés, restaurés et réaménagés. Métro ligne 4 et 6 : Raspail ou Denfert-Rochereau | RER B : Denfert-Rochereau | Bus ligne : 38, 68, 88, ou 91 | L’institut ne possède pas de vestiaire | Les poussettes ne sont pas autorisées dans les espaces d’exposition | Un ascenseur est à la disponibilité des personnes à mobilité réduite, cependant tous les espaces ne sont pas accessibles. Plusieurs marches délimitent les espaces, notamment les toilettes.

Visite commentée

© Vue d’exposition « Beauvoir, Sartre, Giacometti. Vertiges de l’Absolu » Photo : Fondation Giacometti © Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris 2024