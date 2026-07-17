Visite architecturale, MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Visite architecturale Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h30 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Une promenade architecturale permettant de (re)découvrir la singularité du musée en tant que lieu, ses lignes, ses espaces, ses ambiances et même, ses lieux cachés pour prendre de la hauteur.

Tout public

À partir de 11 ans

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Visite commentée architecturale

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