Visite architecture de l’exposition Matisse, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude
jeudi 15 octobre 2026 · Le Doyenné, espace d'art moderne et contemporain · Brioude
Informations pratiques
Visite architecture de l’exposition Matisse 15 – 18 octobre Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain Haute-Loire
Limité à 20 personnes par visite. Tarif entrée + visite guidée : 13 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T10:00:00+02:00 – 2026-10-15T10:45:00+02:00
Fin : 2026-10-18T17:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:45:00+02:00
Visite guidée de l’exposition intitulée Henri Matisse dans l’aventure du tissu (4/7 au 18/10/2026) en expliquant le dialogue crée entre architecture, patrimoine et exposition temporaire.
Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain 2 place Lafayette, 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471745134 https://ledoyenne-brioude.fr https://www.facebook.com/ledoyennebrioude;https://www.instagram.com/ledoyenne_brioude/ Le Doyenné appartient à un ensemble historique et archéologique majeur bâti autour de la basilique Saint-Julien de Brioude. Il a fait l’objet au cours des siècles d’importantes transformations.
L’édifice présentait, de longue date, des problèmes de stabilité qui ont exigé des travaux de restauration très importants, pendant deux ans.
Tout d’abord, une phase de déconstruction partielle a été nécessaire avant les travaux de consolidation et stabilisation du bâtiment. L’accès à l’édifice a été remplacé par un accès unique en façade ouest, au moyen d’une extension extérieure vitrée, à l’emplacement de l’entrée historique.
L’ancienne volumétrie de la cage d’escalier a été restituée en recréant un grand escalier en chêne comportant une rampe en fer forgé, reproduisant le motif existant d’un garde-corps du XVIIIe siècle.
La transformation en espace muséal s’est révélée particulièrement délicate compte tenu des contraintes liées à la qualité de Monument Historique du bâtiment et en particulier au respect que l’on devait aux murs d’origine et aux peintures murales redécouvertes.
Un autre défi : éclairer le lieu en mettant en valeur tant les éléments architecturaux que les œuvres exposées. En voiture
132 km de St-Etienne
58 km du Puy-en-Velay
104 km d’Aurillac
190 km de Lyon
71 km de Clermont-Ferrand
Les parkings gratuits
Parking du Centre Historique
235 places
Place du Postel & Place de la Liberté
160 places
Place Champanne & Place de la Résistance
100 places
Parking Burin des Roziers
74 places
Visite guidée de l’exposition intitulée Henri Matisse dans l’aventure du tissu (4/7 au 18/10/2026) en expliquant le dialogue crée entre architecture, patrimoine et exposition temporaire.
© Le Doyenné
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