Visite architecture de l’exposition Matisse, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude

Informations pratiques

Visite architecture de l’exposition Matisse 15 – 18 octobre Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain Haute-Loire

Limité à 20 personnes par visite. Tarif entrée + visite guidée : 13 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T10:00:00+02:00 – 2026-10-15T10:45:00+02:00

Fin : 2026-10-18T17:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:45:00+02:00

Visite guidée de l’exposition intitulée Henri Matisse dans l’aventure du tissu (4/7 au 18/10/2026) en expliquant le dialogue crée entre architecture, patrimoine et exposition temporaire.

Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain 2 place Lafayette, 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471745134 https://ledoyenne-brioude.fr https://www.facebook.com/ledoyennebrioude;https://www.instagram.com/ledoyenne_brioude/ Le Doyenné appartient à un ensemble historique et archéologique majeur bâti autour de la basilique Saint-Julien de Brioude. Il a fait l’objet au cours des siècles d’importantes transformations.

L’édifice présentait, de longue date, des problèmes de stabilité qui ont exigé des travaux de restauration très importants, pendant deux ans.

Tout d’abord, une phase de déconstruction partielle a été nécessaire avant les travaux de consolidation et stabilisation du bâtiment. L’accès à l’édifice a été remplacé par un accès unique en façade ouest, au moyen d’une extension extérieure vitrée, à l’emplacement de l’entrée historique.

L’ancienne volumétrie de la cage d’escalier a été restituée en recréant un grand escalier en chêne comportant une rampe en fer forgé, reproduisant le motif existant d’un garde-corps du XVIIIe siècle.

La transformation en espace muséal s’est révélée particulièrement délicate compte tenu des contraintes liées à la qualité de Monument Historique du bâtiment et en particulier au respect que l’on devait aux murs d’origine et aux peintures murales redécouvertes.

Un autre défi : éclairer le lieu en mettant en valeur tant les éléments architecturaux que les œuvres exposées. En voiture

132 km de St-Etienne

58 km du Puy-en-Velay

104 km d’Aurillac

190 km de Lyon

71 km de Clermont-Ferrand

Les parkings gratuits

Parking du Centre Historique

235 places

Place du Postel & Place de la Liberté

160 places

Place Champanne & Place de la Résistance

100 places

Parking Burin des Roziers

74 places

Visite guidée de l’exposition intitulée Henri Matisse dans l’aventure du tissu (4/7 au 18/10/2026) en expliquant le dialogue crée entre architecture, patrimoine et exposition temporaire.

© Le Doyenné