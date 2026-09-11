Visite architecture et chefs d’œuvre, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Visite architecture et chefs d’œuvre 19 et 20 septembre Musée des Augustins Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

La visite générale vous invite à découvrir un lieu où les siècles dialoguent. Entre des murs hérités du XIVe au XIXe siècle, peintures et sculptures se répondent au fil d’un parcours qui révèle la richesse de l’histoire, de l’architecture et des collections du musée.

Musée des Augustins 21 Rue de Metz, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561222182 https://www.augustins.org [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content »}] Le couvent des Augustins, construit au cours du XIVe siècle et du début du XVIe siècle est décrété bien national en 1789. Une partie des bâtiments est vendue en 1793 a des particuliers, notamment le grand réfectoire qui occupait tout le côté ouest. Par décret du 19 décembre 1793, un Museum provisoire du Midi ile la République est créé. En 1794, il est décidé d’installer ce musée dans l’église conventuelle , les chapelles latérales sont alors obturées. Le musée est ouvert au public le 27 aout 1795. De 1823 · 1830, l’aile est et l’église sont endommagées par les réaménagements destinés à créer des salles d’exposition. La nef est transformée en « Temple des arts ». Le musée et le cloitre des Augustins sont classes par la première liste des monuments historiques de1840 , le grand réfectoire et les autres bâtiments ne sont pas protégés à la même époque ·car ce sont des propriétés privées. En 1868, le grand réfectoire est rasé par la ville afin de permettre le percement de la rue Alsace-Lorraine. En 1873, Eugene Viollet-Le-Duc livre un premier projet pour l’agrandissement du musée, proposant la construction immédiate d’une aile le long du côté sud du cloitre. II dessine seulement l’emprise au sol de l’ail ouest En février 1874, le conseil municipal vote le projet de restauration du musée, soutenu par l’architecte toulousain Jacques-Jean Esquié, collaborateur de Viollet-Le Duc. En 1878, Viollet-Le-Duc et Denis Darcy proposent la construction d’une grande aile de deux niveaux longean Métro / Tram à proximité : Esquirol / Carmes

La visite générale invite à découvrir un lieu où les siècles dialoguent. Entre des murs hérités du 14e au 19e siècle, les peintures rayonnent et les sculptures s’épanouissent.

©Mairie de Toulouse, musée des Augustins. Cliché Rémi Bénali