Visite-atelier A l’image de l’artiste au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis
mercredi 21 octobre 2026 · Senlis
Informations pratiques
Senlis
Visite-atelier A l’image de l’artiste au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis
Place Notre-Dame Senlis Oise
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Après une visite des portraits du musée, les enfants utiliseront plusieurs techniques pour repartir avec leur propre autoportrait. Pensez à apporter une photographie !
10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans
Comment faisait-on, avant les selfies ? Il fallait soit poser de longues heures dans l’atelier d’un artiste, ou bien, réaliser un autoportrait devant un miroir. Ainsi, chaque portrait était unique ! Après une visite des portraits du musée, les enfants utiliseront plusieurs techniques pour repartir avec leur propre autoportrait. Pensez à apporter une photographie !
Blouse et réservation conseillées. La visite-atelier se fait en autonomie, sans la présence des adultes.
10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans .
Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr
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English :
After touring the museum’s portrait collection, the children will use a variety of techniques to create their own self-portraits to take home. Don’t forget to bring a photo!
10:30 a.m. for ages 4–7 and 2:30 p.m. for ages 8–12
L’événement Visite-atelier A l’image de l’artiste au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-02-04 par Chantilly-Senlis Tourisme
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