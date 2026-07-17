Informations pratiques

Visite-atelier avec Claire Dé : EN FORME(S) ! Pour les grands bébés 2-3 ans 11 et 12 mars 2027 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Limité à 10 bébés, (1 adulte / bébé), Durée 50 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-11T09:00:00+01:00 – 2027-03-11T09:50:00+01:00

Fin : 2027-03-12T10:10:00+01:00 – 2027-03-12T11:00:00+01:00

Visite-atelier avec Claire Dé : EN FORME(S) !

Pour les grands bébés 2-3 ans

Médiathèque Charles Nègre – Grasse

Salle d’exposition (niveau -2)

Une visite conçue à hauteur de bébés pour s’éveiller à la beauté des formes à travers la découverte d’images photographiques et des jeux de manipulation et d’installation textile.

Dans le cadre de l’exposition EN FORME(S) !

Photographies de Claire Dé – Du 13 mars au 10 avril 2027

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre [{« type »: « phone », « value »: « 0497055930 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-grasse.fr »}] Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.

Visite-atelier avec Claire Dé : EN FORME(S) !

© Claire Dé