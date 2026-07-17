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Visite-atelier avec Claire Dé : EN FORME(S) ! Pour les grands bébés 2-3 ans, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

jeudi 11 mars 2027 · Médiathèque Charles Nègre · Grasse

Visite-atelier avec Claire Dé : EN FORME(S) ! Pour les grands bébés 2-3 ans, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Début
jeudi 11 mars 2027
Fin
vendredi 12 mars 2027
Lieu
Médiathèque Charles Nègre
Adresse
Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Limité à 10 bébés, (1 adulte / bébé), Durée 50 mn

Visite-atelier avec Claire Dé : EN FORME(S) ! Pour les grands bébés 2-3 ans 11 et 12 mars 2027 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Limité à 10 bébés, (1 adulte / bébé), Durée 50 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-11T09:00:00+01:00 – 2027-03-11T09:50:00+01:00
Fin : 2027-03-12T10:10:00+01:00 – 2027-03-12T11:00:00+01:00

Visite-atelier avec Claire Dé : EN FORME(S) !

Pour les grands bébés 2-3 ans

Médiathèque Charles Nègre – Grasse
Salle d’exposition (niveau -2)

Une visite conçue à hauteur de bébés pour s’éveiller à la beauté des formes à travers la découverte d’images photographiques et des jeux de manipulation et d’installation textile.

Dans le cadre de l’exposition EN FORME(S) !
Photographies de Claire Dé – Du 13 mars au 10 avril 2027

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre [{« type »: « phone », « value »: « 0497055930 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-grasse.fr »}] Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.
Visite-atelier avec Claire Dé : EN FORME(S) !

© Claire Dé

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