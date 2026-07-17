Visite-atelier Dans ma chambre, Frac MECA, Bordeaux
vendredi 24 juillet 2026 · Frac MECA · Bordeaux
Informations pratiques
Visite-atelier Dans ma chambre Vendredi 24 juillet, 15h00 Frac MECA Gironde
5 € par enfant, réduit 4 € avec la Carte Jeune.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T15:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00
Visite expérimentale mêlant l’observation, la manipulation et l’écoute pour découvrir une sélection d’œuvres du musée et du Frac autour du rêve, de l’intime et de l’espace à soi.
- Le 23 juillet de 15 à 17h, une première visite expérimentale est organisée au MusBA.
Pour une expérience complète, n’hésitez-pas à vous inscrire aux 2 ateliers !
Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dans-ma-chambre
Frac MECA 5, Parvis Corto Maltese, Bordeaux Bordeaux Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@frac-meca.fr »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dans-ma-chambre-0 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dans-ma-chambre »}]
au Frac MÉCA.
Exposition Chambres, Ghosts & Digitales au Frac MECA © Grégoire Grange.
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