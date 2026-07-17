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Visite-atelier Dans ma chambre, Frac MECA, Bordeaux

vendredi 24 juillet 2026 · Frac MECA · Bordeaux

Visite-atelier Dans ma chambre, Frac MECA, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Frac MECA
Adresse
5, Parvis Corto Maltese, Bordeaux
Ville
Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
5 € par enfant, réduit 4 € avec la Carte Jeune.

Visite-atelier Dans ma chambre Vendredi 24 juillet, 15h00 Frac MECA Gironde

5 € par enfant, réduit 4 € avec la Carte Jeune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T15:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Visite expérimentale mêlant l’observation, la manipulation et l’écoute pour découvrir une sélection d’œuvres du musée et du Frac autour du rêve, de l’intime et de l’espace à soi. 

Pour une expérience complète, n’hésitez-pas à vous inscrire aux 2 ateliers !

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dans-ma-chambre

Frac MECA 5, Parvis Corto Maltese, Bordeaux Bordeaux Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@frac-meca.fr »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dans-ma-chambre-0 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dans-ma-chambre »}]
au Frac MÉCA.

Exposition Chambres, Ghosts & Digitales au Frac MECA © Grégoire Grange.

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