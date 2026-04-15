Visite-atelier Danse macabre Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Visite-atelier Danse macabre

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.

Thématique

Halloween approche et les collections du musée s’animent… un fameux squelette notamment… Une gouge, une plaque, de l’encre, une presse et le tour est joué voici un effrayant motif décoratif à imprimer encore et encore !

Atelier animé par Catherine Bachelez. A partir de 8 ans, sur réservation.Enfants

1.5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.

Theme

As Halloween approaches, the museum?s collections come to life? a famous skeleton in particular? A gouge, a plate, some ink, a press and there you have it: a spooky decorative motif to print again and again!

Workshop led by Catherine Bachelez. Ages 8 and up, by reservation.

L’événement Visite-atelier Danse macabre Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN