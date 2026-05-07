Le Havre

Visite-atelier d’écriture Si le parc de Rouelles m’était conté,

Parc de Rouelles Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Nous voilà partis pour Rouelles. Boudin installe son chevalet et se met au travail. Ce fut tout à coup comme un voile qui se déchire . À la suite de Claude Monet, Anne-Marie Zucchelli vous invite à une promenade dans un des lieux de naissance de l’impressionnisme. Caomme les peintres et les poètes du 19e siècle et du début du 20e siècle, inspirez-vous des couleurs et lumières du site pour un atelier d’écriture en plein air.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Par l’association Lignes d’Horizons, en partenariat avec le collectif LH pas la Plume

Public adultes durée 2h30

Prévoir un carnet ou une feuille et un stylo .

Parc de Rouelles Le Havre 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite-atelier d’écriture Si le parc de Rouelles m’était conté,

L’événement Visite-atelier d’écriture Si le parc de Rouelles m’était conté, Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie