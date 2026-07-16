Visite-atelier & dédicace avec Claire Dé : EN FORME(S) ! Pour les 3-7 ans, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Visite-atelier & dédicace avec Claire Dé : EN FORME(S) ! Pour les 3-7 ans Samedi 13 mars 2027, 10h00 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Limité à 10 enfants (1 adulte / enfant), Durée 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T10:00:00+01:00 – 2027-03-13T11:00:00+01:00

Fin : 2027-03-13T10:00:00+01:00 – 2027-03-13T11:00:00+01:00

Visite-atelier avec Claire Dé : EN FORME(S) !

Pour les 3-7 ans

Dédicace à 11h30

Médiathèque Charles Nègre – Grasse

Salle d’exposition (niveau -2)

Un parcours pour s’initier au vocabulaire plastique de la photographie, mais aussi à l’art d’installer un décor, de composer un univers avec des formes colorées pour se mettre en scène, prendre la pose et se tirer le portrait.

Dans le cadre de l’exposition EN FORME(S) !

Photographie de Claire Dé – Du 13 mars au 10 avril 2027

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre [{« type »: « phone », « value »: « 04 97 05 59 30 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-grasse.fr »}] Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.

Visite-atelier avec Claire Dé : EN FORME(S) !

© Claire Dé