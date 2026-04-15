Visite-atelier Dictée d’oeuvre Musée de la Princerie Verdun
Visite-atelier Dictée d’oeuvre Musée de la Princerie Verdun mercredi 26 août 2026.
Verdun
Visite-atelier Dictée d’oeuvre
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
1.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.
Thématique
Ce sont les vacances mais nous te proposons une petite dictée… une dictée d’œuvre en 3D ! On raconte, on décrit précisément une œuvre et on te met au défi de la retranscrire grâce à la technique du modelage !
Atelier animé par Angélique Jung. A partir de 6 ans, sur réservation.Enfants
1.5 .
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr
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English :
On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.
Theme
It’s the vacations, but we’re offering you a little dictation? a 3D dictation of a work of art! We tell the story, describe a work of art in detail, and challenge you to transcribe it using the modelling technique!
Workshop led by Angélique Jung. Ages 6 and up, by reservation.
L’événement Visite-atelier Dictée d’oeuvre Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN
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