Visite-atelier Dictée d’oeuvre Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Visite-atelier Dictée d’oeuvre

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.

Thématique

Ce sont les vacances mais nous te proposons une petite dictée… une dictée d’œuvre en 3D ! On raconte, on décrit précisément une œuvre et on te met au défi de la retranscrire grâce à la technique du modelage !

Atelier animé par Angélique Jung. A partir de 6 ans, sur réservation.Enfants

1.5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.

Theme

It’s the vacations, but we’re offering you a little dictation? a 3D dictation of a work of art! We tell the story, describe a work of art in detail, and challenge you to transcribe it using the modelling technique!

Workshop led by Angélique Jung. Ages 6 and up, by reservation.

L’événement Visite-atelier Dictée d’oeuvre Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN