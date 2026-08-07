Visite atelier Fabrique ton masque de la peste Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Visite atelier Fabrique ton masque de la peste

Vendredi 30 octobre 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:30:00

fin : 2026-10-30 16:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Visite atelier Fabrique ton masque de la peste au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants

Venez découvrir l’histoire de cet étrange costume que portait le médecin qu’on appelait médecins becs durant la peste de 1720, et surtout sur le masque au long bec d’oiseau qu’il portait. Pour ensuite, réaliser à l’aide d’argile un petit masque en 3D qui pourra être utilisé comme porte clé ou diffuseur de parfum.



• Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte

• Durée 1h30

• Sur réservation au plus tard la veille de l’atelier musee-histoire@marseille.frou au 04 91 55 36 89 .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Visit to the Make your own plague mask workshop at the Musée d’Histoire de Marseille.

L’événement Visite atelier Fabrique ton masque de la peste Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Ville de Marseille