Visite-atelier « Jardin sensoriel à l’Abbaye-aux-Dames, la cité musicale : secrets des plantes médicinales et comestibles », L’Abbaye aux Dames, Saintes

Visite-atelier « Jardin sensoriel à l’Abbaye-aux-Dames, la cité musicale : secrets des plantes médicinales et comestibles » Samedi 6 juin, 14h00 L’Abbaye aux Dames Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Entre culture spirituelle et culture nourricière, les jardins monastiques recèlent des trésors de bien-être, de la rose de Damas qui tonifie la peau au millepertuis qui apaise l’anxiété…

Les Dames de l’Abbaye cultivaient de nombreuses plantes, pour aromatiser la cuisine, pour se soigner ou pour le bonheur de contempler la nature. Les jardiniers de Bellerive perpétuent aujourd’hui ces savoir-faire dans les jardins de l’Abbaye !

Déroulé de l’atelier : échanges au jardin des moniales pour découvrir, sentir, toucher les plantes qui nous font du bien.

Atelier animé par l’association Bellerive et la direction des patrimoines de la Ville de Saintes.

Renseignements : 05 46 97 48 48 / info@abbayeauxdames.org / cs.bellerive@orange.fr

L’Abbaye aux Dames 11 Place de l’Abbaye, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546974848 https://www.abbayeauxdames.org [{« link »: « mailto:info@abbayeauxdames.org »}, {« link »: « mailto:cs.bellerive@orange.fr »}] Ancienne abbaye bénédictine créée en 1047, l’Abbaye aux Dames fut le premier monastère de femmes en Saintonge. Ces femmes de pouvoir étaient moniales et portaient la crosse. Ayant fait vœu de piété, ces religieuses vivaient cloîtrées et occupaient leur vie à la contemplation. Elles frappaient la monnaie et avaient le goût de l’entreprise. Les moniales ont fait du lieu un véritable lieu de partage au rayonnement immense.

L’Abbaye-aux-Dames se structure autour de l’église Sainte-Marie, érigée au XIIe siècle. Célèbre pour sa façade et son clocher caractéristique “en pomme de pin”, elle l’est un des monuments emblématiques de l’art roman saintongeais.

Après plusieurs guerres et incendies, les lieux ont été restaurés au cours des années 1970 et 1980.

Entre culture spirituelle et culture nourricière, les jardins monastiques recèlent des trésors de bien-être, de la rose de Damas qui tonifie la peau au millepertuis qui apaise l’anxiété…

©Sébastien Laval