Delme

VISITE-ATELIER JEU 7-12 ANS

33 rue Poincaré Delme Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-09-30 11:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Une visite et un atelier imaginés en partenariat avec la Médiathèque Ludothèque de Delme, pour apporter un autre regard sur les œuvres de l’exposition L’envers de l’ordinaire.

Mercredi 30 septembre 2026 de 10h à 11h30 au centre d’art contemporain la synagogue de Delme

Animation gratuite de 7 à 12 ans.

Inscription auprès de la médiathèque 03 87 01 39 91.Enfants

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33 rue Poincaré Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 43 42

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English :

A visit and workshop designed in partnership with Delme?s Médiathèque Ludothèque, to take a different look at the works in the exhibition L?envers de l?ordinaire.

Wednesday, September 30, 2026 from 10am to 11:30am at the Centre d’Art Contemporain la Synagogue in Delme

Free activities for children aged 7 to 12.

Registration with the media library: 03 87 01 39 91.

L’événement VISITE-ATELIER JEU 7-12 ANS Delme a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS