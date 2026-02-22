Visite-Atelier La Cuisine de la Renaissance Chilleurs-aux-Bois

Visite-Atelier La Cuisine de la Renaissance

Les 21 et 30 décembre, le Château de Chamerolles invite les enfants de 6 à 12 ans à un voyage culinaire dans le temps. En cette période de fêtes, quoi de mieux que de découvrir comment les seigneurs de la Renaissance régalaient leurs invités ?

Au programme de cet atelier miam

La Visite des Gourmets pour commencer, les enfants suivront une courte visite thématique dans le château. Ils découvriront les secrets des cuisines, les épices rares utilisées à l’époque et les habitudes surprenantes des banquets royaux.

L’Atelier Fruits Déguisés place à la pratique ! Tradition incontournable des tables de fêtes depuis des siècles, les fruits déguisés (dattes, pruneaux ou noix garnis de pâte d’amande colorée) n’auront plus de secrets pou .

English :

Visit-Workshop: Renaissance Cuisine

On December 21 and 30, Château de Chamerolles invites children aged 6 to 12 on a culinary journey back in time. In this festive season, what better way to discover how Renaissance lords treated their guests?

