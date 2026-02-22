Visite-Atelier Les Fantômes du Château Chilleurs-aux-Bois
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret
Tarif : – – 8 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-30 16:00:00
2026-10-21
Une aventure frissonnante pour les apprentis explorateurs !
Pendant les vacances de la Toussaint, le Château de Chamerolles invite les enfants de 6 à 12 ans à percer les mystères de ses anciens résidents. Entre découverte historique et création manuelle, cette animation promet un moment inoubliable au cœur du patrimoine.
Le programme de l’après-midi
La Visite Mystérieuse Accompagnés d’un guide, les enfants s’aventureront dans les salles du château pour une visite thématique. Qui étaient les personnages qui ont marqué Chamerolles ? Existe-t-il encore quelques esprits malicieux cachés derrière les tentures ? Une exploration ludique pour apprendre l’histoire tout en s’amusant.
L'Atelier Créatif Après avoir fait le plein d'inspiration, pl .
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66
English :
Visit-Workshop: The Ghosts of the Château
During the All Saints' Day vacations, the Château de Chamerolles invites children aged 6 to 12 to unravel the mysteries of its former residents. A blend of historical discovery and hand-crafted creations, this activity promises an unforgettable moment in t
