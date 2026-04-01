Visite-atelier Les GéFous du musée Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Visite-atelier Les GéFous du musée

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.

Thématique

A l’approche du Grand Festival, de curieux petits personnages modelés en terre vont peupler la ville les GéFous ! Participe à la réalisation de ces facétieuses créatures en t’inspirant des différentes sculptures du musée et de leurs accessoires !

Atelier animé par Angélique Jung. A partir de 6 ans, sur réservation.Enfants

1.5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.

Theme

In the run-up to the Grand Festival, curious little clay figures will be populating the town: the GéFous! Take part in the creation of these mischievous creatures, inspired by the museum?s various sculptures and their accessories!

Workshop led by Angélique Jung. Ages 6 and up, by reservation.

L’événement Visite-atelier Les GéFous du musée Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN