Visite-atelier Les GéFous du musée Musée de la Princerie Verdun
Visite-atelier Les GéFous du musée Musée de la Princerie Verdun mercredi 22 avril 2026.
Verdun
Visite-atelier Les GéFous du musée
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
1.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.
Thématique
A l’approche du Grand Festival, de curieux petits personnages modelés en terre vont peupler la ville les GéFous ! Participe à la réalisation de ces facétieuses créatures en t’inspirant des différentes sculptures du musée et de leurs accessoires !
Atelier animé par Angélique Jung. A partir de 6 ans, sur réservation.Enfants
1.5 .
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr
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English :
On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.
Theme
In the run-up to the Grand Festival, curious little clay figures will be populating the town: the GéFous! Take part in the creation of these mischievous creatures, inspired by the museum?s various sculptures and their accessories!
Workshop led by Angélique Jung. Ages 6 and up, by reservation.
L’événement Visite-atelier Les GéFous du musée Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN
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