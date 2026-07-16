Visite-atelier Lutherie sauvage, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Visite-atelier Lutherie sauvage Vendredi 30 octobre, 14h30 Maison Folie Hospice d’Havré Nord

2€50 par personne (accompagnants compris)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T14:30:00+01:00 – 2026-10-30T15:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T14:30:00+01:00 – 2026-10-30T15:30:00+01:00

Le jazz est une musique qui prend toute sa dimension lorsqu’elle est jouée en direct. À travers cet atelier de lutherie sauvage, découvrez le plaisir de créer votre propre instrument à partir de matériaux simples et de récupération. Une fois votre création terminée, mettez-la à l’épreuve en rejoignant les autres participants pour un moment musical collectif façon « Big Band ». Entre fabrication, expérimentation sonore et improvisation, cet atelier vous invite à vivre le jazz de manière ludique, créative et participative. Une belle occasion de découvrir que la musique se fabrique autant qu’elle se partage.

Public : à partir de 6 ans

Durée : environ 1h

Dates : 30/10 à 14h30

Tarif : 2€50 par personne (accompagnants compris)

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/visite-atelier-lutherie-sauvage-atelier-maison-folie-hospice-d-havre-tourcoing-30-octobre-2026-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri11797569.html »}]

Fabriquez votre propre instrument de musique lors d’un atelier de lutherie sauvage, puis faites-le résonner au sein d’un mini « Big Band ».

DR