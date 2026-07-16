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Visite-atelier Lutherie sauvage, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

vendredi 30 octobre 2026 · Maison Folie Hospice d'Havré · Tourcoing

Visite-atelier Lutherie sauvage, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Maison Folie Hospice d'Havré
Adresse
100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
2€50 par personne (accompagnants compris)

Visite-atelier Lutherie sauvage Vendredi 30 octobre, 14h30 Maison Folie Hospice d’Havré Nord

2€50 par personne (accompagnants compris)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T14:30:00+01:00 – 2026-10-30T15:30:00+01:00
Fin : 2026-10-30T14:30:00+01:00 – 2026-10-30T15:30:00+01:00

Le jazz est une musique qui prend toute sa dimension lorsqu’elle est jouée en direct. À travers cet atelier de lutherie sauvage, découvrez le plaisir de créer votre propre instrument à partir de matériaux simples et de récupération. Une fois votre création terminée, mettez-la à l’épreuve en rejoignant les autres participants pour un moment musical collectif façon « Big Band ». Entre fabrication, expérimentation sonore et improvisation, cet atelier vous invite à vivre le jazz de manière ludique, créative et participative. Une belle occasion de découvrir que la musique se fabrique autant qu’elle se partage.

Public : à partir de 6 ans
Durée : environ 1h
Dates : 30/10 à 14h30
Tarif : 2€50 par personne (accompagnants compris)

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Fabriquez votre propre instrument de musique lors d’un atelier de lutherie sauvage, puis faites-le résonner au sein d’un mini « Big Band ».

DR

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