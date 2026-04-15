Visite-atelier Mosaïque et vanité Musée de la Princerie Verdun
Visite-atelier Mosaïque et vanité Musée de la Princerie Verdun mercredi 28 octobre 2026.
Verdun
Visite-atelier Mosaïque et vanité
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
1.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.
Thématique
Remarquable et réaliste à s’y méprendre, ce crâne sculpté de l’artiste Ligier Richier ! Détourne cette œuvre pour réaliser une vanité en 2D grâce à la technique de la mosaïque !
Atelier animé par VBK. A partir de 9 ans, sur réservation.Enfants
1.5 .
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr
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English :
On Wednesdays during the school vacations, children can discover the wealth of the museum?s collections with a short themed tour followed by a creative workshop.
Theme
Remarkable and realistic, this sculpted skull by artist Ligier Richier! Use it to create a 2D vanity using the mosaic technique!
Workshop led by VBK. Ages 9 and up, by reservation.
L’événement Visite-atelier Mosaïque et vanité Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN
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