Visite-atelier Mosaïque et vanité Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Visite-atelier Mosaïque et vanité

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.

Thématique

Remarquable et réaliste à s’y méprendre, ce crâne sculpté de l’artiste Ligier Richier ! Détourne cette œuvre pour réaliser une vanité en 2D grâce à la technique de la mosaïque !

Atelier animé par VBK. A partir de 9 ans, sur réservation.Enfants

1.5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

On Wednesdays during the school vacations, children can discover the wealth of the museum?s collections with a short themed tour followed by a creative workshop.

Theme

Remarkable and realistic, this sculpted skull by artist Ligier Richier! Use it to create a 2D vanity using the mosaic technique!

Workshop led by VBK. Ages 9 and up, by reservation.

L’événement Visite-atelier Mosaïque et vanité Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN