Visite Atelier Osiris Végétant au musée Champollion à Figeac Figeac
Visite Atelier Osiris Végétant au musée Champollion à Figeac Figeac vendredi 23 octobre 2026.
Figeac
Visite Atelier Osiris Végétant au musée Champollion à Figeac
place Champollion Figeac Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:45:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-30
En Égypte, pour célébrer Osiris, le dieu des morts mais aussi celui de la fertilité et du développement végétal, on fabriquait des Osiris en terre que l’on plantait de grains d’orge et que l’on arrosait
En Égypte, pour célébrer Osiris, le dieu des morts mais aussi celui de la fertilité et du développement végétal, on fabriquait des Osiris en terre que l’on plantait de grains d’orge et que l’on arrosait. Les grains arrosés germaient en une semaine symbolisant et assurant ainsi la résurrection d’Osiris ! Cette animation, partagée entre visite du musée et modelage dans un atelier de potier propose aux enfants de revivre cette expérience et de participer à la renaissance d’Osiris !
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place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr
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English :
In Egypt, to celebrate Osiris, the god of the dead but also the god of fertility and plant growth, Osiris were made of clay, planted with barley seeds and watered
L’événement Visite Atelier Osiris Végétant au musée Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac
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