Visite-atelier : patrimoine et paysages intérieurs, Musée de l’hospice Comtesse, Lille

Informations pratiques

Visite-atelier : patrimoine et paysages intérieurs Samedi 19 septembre, 10h00 Musée de l’hospice Comtesse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Visite-atelier d’écriture : autour de l’exposition « Trésors de laine et de soie », explorons les tapisseries lilloises du 18e siècle à travers une approche sensible et créative. Une expérimentation de différentes formes d’écriture au plus proche des oeuvres. Par l’association Du vent dans les mots.

Musée de l’hospice Comtesse 32 Rue de la Monnaie, 59800 Lille, France Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0328368400 https://mhc.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « http://jep.lille.fr »}] Les bâtiments entourant la cour d’honneur datent de la seconde moitié du XVe siècle et de la seconde moitié du XVIIe siècle. Les autres bâtiments sont de la première moitié du XVIIIe siècle. à 15 mn à pied des gares sncf – Lille Flandres et Lille Europe à 10 mn à pied de la station de métro : ligne 1 Station Rihour Arrêts d’autobus situés Place du Lion d’or, lignes 10,14, 50 et 56 La navette du Vieux-Lille Station V’Lille n°21 : Place du Concert

Visite-atelier d’écriture : autour de l’exposition « trésors de laine et de soie », explorons les tapisseries lilloises du 18e siècle à travers une approche sensible et créative.

© Musée Hospice Comtesse