Visite atelier – « SOS d’un prepper en détresse », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
dimanche 27 décembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Visite atelier – « SOS d’un prepper en détresse » 27 décembre 2026 – 28 février 2027, certains dimanches Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Entrée du musée + 5€. Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-27T15:30:00+01:00 – 2026-12-27T17:00:00+01:00
Fin : 2027-02-28T15:30:00+01:00 – 2027-02-28T17:00:00+01:00
à partir de 7 ans
Plus d’infos sur l’exposition
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/we-will-survive »}]
Venez découvrir le temps de cette visite atelier l’une des facettes de l’exposition, la communication, en vous initiant notamment au code Morse international.
MADD Bordeaux
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