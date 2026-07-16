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Visite atelier – « SOS d’un prepper en détresse », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

dimanche 27 décembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Visite atelier – « SOS d’un prepper en détresse », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 27 décembre 2026
Fin
dimanche 28 février 2027
Lieu
Musée des Arts décoratifs et du Design
Adresse
39 rue Bouffard, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée du musée + 5€. Sans réservation

Visite atelier – « SOS d’un prepper en détresse » 27 décembre 2026 – 28 février 2027, certains dimanches Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Entrée du musée + 5€. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-27T15:30:00+01:00 – 2026-12-27T17:00:00+01:00
Fin : 2027-02-28T15:30:00+01:00 – 2027-02-28T17:00:00+01:00

à partir de 7 ans
Plus d’infos sur l’exposition

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/we-will-survive »}]
Venez découvrir le temps de cette visite atelier l’une des facettes de l’exposition, la communication, en vous initiant notamment au code Morse international.

MADD Bordeaux

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