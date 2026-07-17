AGENDA · Pontoise
Visite au Carré Patrimoine, Carré Patrimoine – CIAP, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Carré Patrimoine - CIAP · Pontoise
Informations pratiques
Visite au Carré Patrimoine 19 et 20 septembre Carré Patrimoine – CIAP Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’histoire millénaire de Pontoise en famille grâce à un parcours ludique. Les dispositifs pédagogiques et interactifs, notamment la modélisation 3D, les images animées et les audioguides, rencontrent un vif succès auprès des enfants et des parents aussi !
Carré Patrimoine – CIAP 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France
Visite libre
©Ville de Pontoise
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