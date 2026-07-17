Visite au Carré Patrimoine, Carré Patrimoine – CIAP, Pontoise

Informations pratiques

Visite au Carré Patrimoine 19 et 20 septembre Carré Patrimoine – CIAP Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire millénaire de Pontoise en famille grâce à un parcours ludique. Les dispositifs pédagogiques et interactifs, notamment la modélisation 3D, les images animées et les audioguides, rencontrent un vif succès auprès des enfants et des parents aussi !

Carré Patrimoine – CIAP 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre

©Ville de Pontoise