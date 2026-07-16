Visite au cœur du 3eme lieu de Thionville, Puzzle, Thionville

Informations pratiques

Visite au cœur du 3eme lieu de Thionville 19 et 20 septembre Puzzle Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du Patrimoine, Puzzle ouvre ses portes les 19 et 20 septembre 2026, de 14h à 18h, et propose un programme familial dédié à la découverte, à la transmission et à la réinvention du patrimoine.

À travers des expériences interactives, des explorations visuelles, des défis d’observation et des outils numériques, les visiteurs seront invités à porter un regard nouveau sur les patrimoines d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Les amateurs d’image pourront également participer à une immersion photographique consacrée à l’architecture thionvilloise. Accompagnés dans leur démarche, ils développeront un regard personnel sur le patrimoine bâti et découvriront les bases de la sélection et de la retouche photographiques. Une restitution des travaux réalisés sera présentée à Puzzle.

Puzzle 1 place Malraux, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 80 17 30 https://puzzle.thionville.fr/fr https://www.facebook.com/PuzzleThionville Puzzle c’est avant tout un 3e lieu, qui se démarque du 1er lieu (le domicile) et du 2e lieu (travail/école). S’insérant parfaitement dans la cité, c’est un espace de partage entre les habitants.

Puzzle c’est aussi un centre culturel de 4 500m², qui, comme son nom l’indique, se caractérise par une imbrication d’entités réunies autour d’un même fil rouge et d’un projet commun.

Puzzle c’est une multitude d’activités, un projet audacieux, pensé pour les habitants autour de la culture, des arts, des savoirs et du numérique.

Puzzle est un lieu dans lequel les individus sont placés au coeur du processus.

Notre souhait ? Que la communauté enrichisse l’individu. À la manière d’un réseau social qui existerait réellement, Puzzle permet de repenser les rapports humains.

Pour les Journées européennes du Patrimoine, Puzzle ouvre ses portes les 19 et 20 septembre 2026, de 14h à 18h, et propose un programme familial dédié à la découverte, à la transmission et à la du à…

©Ville de Thionville