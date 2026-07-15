Visite au Musée des Beaux-Arts Opéra de Limoges Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges
dimanche 31 janvier 2027 · Musée des Beaux-Arts de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite au Musée des Beaux-Arts Opéra de Limoges
Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 15:00:00
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
Musée en musique.
Promenade musicale au sein de l’exposition temporaire La puissance et la grâce , entre contemplation, écoute et émotion. En compagnie d’Antoine Payen, violoncelliste de l’Orsolina. .
Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 11 anne.thorez@operalimoges.fr
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English : Visite au Musée des Beaux-Arts Opéra de Limoges
L’événement Visite au Musée des Beaux-Arts Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole
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