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Visite au Musée des Beaux-Arts Opéra de Limoges Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges

dimanche 31 janvier 2027 · Musée des Beaux-Arts de Limoges · Limoges

Visite au Musée des Beaux-Arts Opéra de Limoges Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges

Informations pratiques

Début
dimanche 31 janvier 2027
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée des Beaux-Arts de Limoges
Adresse
1 Place de l'Évêché
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Visite au Musée des Beaux-Arts Opéra de Limoges

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 15:00:00
fin : 2027-01-31

Date(s) :
2027-01-31

Musée en musique.

Promenade musicale au sein de l’exposition temporaire La puissance et la grâce , entre contemplation, écoute et émotion. En compagnie d’Antoine Payen, violoncelliste de l’Orsolina.   .

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 11  anne.thorez@operalimoges.fr

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English : Visite au Musée des Beaux-Arts Opéra de Limoges

L’événement Visite au Musée des Beaux-Arts Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole

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