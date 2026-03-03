Visite au musée les salles de la préhistoire Martizay

Visite au musée les salles de la préhistoire

14 place de l’église Martizay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-13

Les changements climatiques ont impacté la faune et le flore, nous nous interesserons à la dernière glaciation. Petit atelier en fin de visite.

Cette visite sera l’occasion de s’intéresser aux changements climatiques et à leur impact sur la flore et la faune. La dernière glaciation, qui correspond à la fin du Paléolithique nommée parfois » Age du renne », sera illustrée par quelques panneaux et documentation concernant l’Europe et notre région à cette période. 5 .

14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

English :

Journey back in time through the museum’s collection of objects

found locally. Visit followed by a workshop.

