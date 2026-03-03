Visite au musée les salles de la préhistoire Martizay
Visite au musée les salles de la préhistoire Martizay vendredi 24 juillet 2026.
Visite au musée les salles de la préhistoire
14 place de l'église Martizay Indre
Tarif : 5 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-13
Les changements climatiques ont impacté la faune et le flore, nous nous interesserons à la dernière glaciation. Petit atelier en fin de visite.
Cette visite sera l'occasion de s'intéresser aux changements climatiques et à leur impact sur la flore et la faune. La dernière glaciation, qui correspond à la fin du Paléolithique nommée parfois » Age du renne », sera illustrée par quelques panneaux et documentation concernant l'Europe et notre région à cette période.
14 place de l'église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13
English :
Journey back in time through the museum’s collection of objects
found locally. Visit followed by a workshop.
