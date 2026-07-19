Visite audio-guidée de Die mémoires vivantes Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque départementale Diois-Vercors · Die
Informations pratiques
Die
Visite audio-guidée de Die mémoires vivantes
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Depuis 2025, un groupe d’habitants de Die, la plupart de plus de 75 ans, se sont réunis à Trajet Spectacle, à l’EHPAD, à la MARPA des Genêts de Marignac, pour raconter leur ville. Le résultat un audioguide gratuit d’une douzaine de capsules sonores.
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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
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English :
Since 2025, a group of residents of Die—most of whom are over 75—have been meeting at *Trajet Spectacle*, the nursing home, and the *MARPA des Gen%EAts* in Marignac to share stories about their town. The result: a free audio guide featuring a dozen audio clips.
L’événement Visite audio-guidée de Die mémoires vivantes Die a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois
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