Visite audio-guidée de Die mémoires vivantes Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Informations pratiques

Die

Visite audio-guidée de Die mémoires vivantes

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 16:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Depuis 2025, un groupe d’habitants de Die, la plupart de plus de 75 ans, se sont réunis à Trajet Spectacle, à l’EHPAD, à la MARPA des Genêts de Marignac, pour raconter leur ville. Le résultat un audioguide gratuit d’une douzaine de capsules sonores.

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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

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English :

Since 2025, a group of residents of Die—most of whom are over 75—have been meeting at *Trajet Spectacle*, the nursing home, and the *MARPA des Gen%EAts* in Marignac to share stories about their town. The result: a free audio guide featuring a dozen audio clips.

L’événement Visite audio-guidée de Die mémoires vivantes Die a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois