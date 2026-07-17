Visite audioguidée du Gros-Horloge, Le Gros Horloge, Rouen

Informations pratiques

Visite audioguidée du Gros-Horloge 19 et 20 septembre Le Gros Horloge Seine-Maritime

Visite film projetée dans espace boutique pour PMR, dernières admissions à 12h et 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pour les personnes à mobilité réduite, visite filmée projetée dans l’espace boutique.

Visite avec audioguide (adultes et enfants).

Découvrez ce monument emblématique de Rouen ! Passez de la salle des cadrans aux anciens appartements du gouverneur, puis pénétrez dans le beffroi abritant les anciennes cloches communales du 13e siècle. Admirez enfin le mécanisme de l’horloge du 14e siècle.

Le Gros Horloge Rue du Gros Horloge, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0232080190 https://rouen.fr/gros-horloge [{« type »: « link », « value »: « http://www.rouen.fr »}] Le beffroi gothique abrite depuis sa construction à la fin du XIVe siècle, les cloches communales et l’horloge de la ville.

Le Gros Horloge est un pavillon de la Renaissance qui enjambe la rue par une arche surbaissée. Sur le double cadran Renaissance, l’aiguille unique pointe l’heure.

Un parcours de visite dévoile l’envers du décor de ce monument exceptionnel. Dans le pavillon, on accède à la salle des cadrans et dans le beffroi, on découvre le mécanisme du XIVe siècle, les premières cloches municipales mais aussi un panorama unique sur la ville. Métro : Arrêt Palais de justice. TEOR 1, 2 et 3 : Arrêt Théâtre des arts ou Cathédrale. Stationnement vélo à proximité du Palais de justice.

Visite avec audioguide (adultes et enfants) de ce symbole de la Ville de Rouen, avec ses cloches communales, ses cadrans à trois horloges : les phases de la lune, l’heure et les jours de la semaine.

Métropole Rouen Normandie