Visite augmentée via Impressio, Place Gutenberg, Strasbourg

Informations pratiques

Visite augmentée via Impressio 18 – 20 septembre Place Gutenberg Bas-Rhin

Gratuit, accessible via une application à télécharger sur les stores. Départ place Gutenberg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Découvrez depuis votre smartphone le patrimoine disparu ou inaccessible des ateliers d’imprimeurs ! Une immersion en 3D à la rencontre d’un atelier de la Renaissance et un parcours géolocalisé pour explorer le quartier des imprimeurs.

Puis, aventurez-vous de l’autre côté du Rhin, et découvrez l’incroyable histoire de Beaumarchais imprimant les œuvres censurées de Voltaire dans l’ancienne forteresse Vauban !

Place Gutenberg Place Gutenberg, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 52 28 28 Cette ancienne place est située au cœur de la Grande-Île, le centre historique de Strasbourg. Jusqu’à la Révolution, elle constituait le centre administratif et politique de la ville. Aujourd’hui, la place Gutenberg est bordée par le magnifique bâtiment Renaissance de la Chambre de commerce.

Depuis 1840, la statue de Gutenberg, réalisée par David d’Angers, trône au centre de la place. Lignes de tramway A et D à proximité (arrêt Grand’rue)

Découvrez depuis votre smartphone le patrimoine disparu ou inaccessible des ateliers d’imprimeurs ! Une immersion en 3D à la rencontre d’un atelier de la Renaissance et un parcours géolocalisé pour …

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