Visite augmentée via Impressio, Place Gutenberg, Strasbourg
vendredi 18 septembre 2026 · Place Gutenberg · Strasbourg
Informations pratiques
Visite augmentée via Impressio 18 – 20 septembre Place Gutenberg Bas-Rhin
Gratuit, accessible via une application à télécharger sur les stores. Départ place Gutenberg
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Découvrez depuis votre smartphone le patrimoine disparu ou inaccessible des ateliers d’imprimeurs ! Une immersion en 3D à la rencontre d’un atelier de la Renaissance et un parcours géolocalisé pour explorer le quartier des imprimeurs.
Puis, aventurez-vous de l’autre côté du Rhin, et découvrez l’incroyable histoire de Beaumarchais imprimant les œuvres censurées de Voltaire dans l’ancienne forteresse Vauban !
Place Gutenberg Place Gutenberg, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 52 28 28 Cette ancienne place est située au cœur de la Grande-Île, le centre historique de Strasbourg. Jusqu’à la Révolution, elle constituait le centre administratif et politique de la ville. Aujourd’hui, la place Gutenberg est bordée par le magnifique bâtiment Renaissance de la Chambre de commerce.
Depuis 1840, la statue de Gutenberg, réalisée par David d’Angers, trône au centre de la place. Lignes de tramway A et D à proximité (arrêt Grand’rue)
Découvrez depuis votre smartphone le patrimoine disparu ou inaccessible des ateliers d’imprimeurs ! Une immersion en 3D à la rencontre d’un atelier de la Renaissance et un parcours géolocalisé pour …
© espaceeuropeengutenberg
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Le transanimalisme Bar la Perestroïka Strasbourg 18 juillet 2026
- Le transanimalisme, Bar la Perestroïka, Strasbourg 18 juillet 2026
- Grande braderie de Strasbourg Strasbourg 25 juillet 2026
- BARRY LYNDON, Star, Strasbourg 26 juillet 2026
- MASTER AND COMMANDER: DE L AUTRE COTE DU MONDE, Star, Strasbourg 2 août 2026