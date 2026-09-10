Visite autour des vitraux de la chapelle Saint-Charles, Chapelle Saint-Charles, Soissons

Informations pratiques

Visite autour des vitraux de la chapelle Saint-Charles Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Charles Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Après une présentation de l’histoire et de l’architecture des lieux, Elodie Lemaître, maître verrier et directrice des ateliers Berthelot, commente personnellement l’œuvre qu’elle a créée pour le chœur de la chapelle Saint-Charles.

Chapelle Saint-Charles 9 Rue de Panleu, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323594093 https://www.soissons-villerscotterets-tourisme.com/a-voir-a-faire/culture-et-patrimoine/lieux-de-visite/PCUPIC002FS000A2_chapelle-saint-charles Attenant au lycée professionnel Camille Claudel, la Chapelle Saint-Charles appartient à la ville de Soissons. Elle est classée Monument historique depuis le 9 mai 1922, ses boiseries sont classées par décret du 17 novembre 1910. La Chapelle Saint-Charles est le seul vestige du Grand Séminaire (créé à Soissons en 1682) qui nous soit parvenu dans son intégralité architecturale.

Après une présentation de l’histoire et de l’architecture des lieux, Elodie Lemaître, maître verrier et directrice des ateliers Berthelot, commente personnellement l’œuvre qu’elle a créée pour le de…

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