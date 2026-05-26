Monflanquin

Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin Janouille raconte la bastide du XIIIème siècle

5 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

À la lueur des flambeaux, Janouille la Fripouille vous emmène à la découverte de la bastide de Monflanquin. Il vous contera l’histoire du village, comme nul autre tout en alliant pédagogie et humour.

La visite est accessible à tout public. La réservation est fortement conseillée.

À la lueur des flambeaux, Janouille la Fripouille vous emmène à la découverte de la bastide de Monflanquin. Il vous contera l’histoire du village, comme nul autre tout en alliant pédagogie et humour.

La visite est accessible à tout public.

Tous les mardis soir du 14 juillet au 25 août 2026.

Réservation obligatoire. Départ assuré dès 10 personnes payantes.

Visites organisées par Janouille.

Billetterie 5, place des Arcades.

RDV 30 minutes avant le départ de la visite. .

5 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin Janouille raconte la bastide du XIIIème siècle

By torchlight, Janouille la Fripouille takes you on a tour of the bastide town of Monflanquin. He’ll tell you the history of the village like no other, combining education and humor.

The tour is open to the general public. Reservations are strongly recommended.

L’événement Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin Janouille raconte la bastide du XIIIème siècle Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides