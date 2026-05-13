Visite avec éclairage exceptionnel des collections, AFCVM – Musée Le Prix de La Liberté, Dreux
Visite avec éclairage exceptionnel des collections, AFCVM – Musée Le Prix de La Liberté, Dreux samedi 23 mai 2026.
Visite avec éclairage exceptionnel des collections Samedi 23 mai, 17h00 AFCVM – Musée Le Prix de La Liberté Eure-et-Loir
gratuit pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Pour la nuit des musées 2026, l’AFCVM – Musée Le Prix de la Liberté sera ouverte de 17h à 21h.
Au programme : visites guidées, visites libres, musique et éclairage d’ambiance
AFCVM – Musée Le Prix de La Liberté 2 rue du gué aux ânes 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.afcvm.com https://www.facebook.com/AssociationAFCVM/ L’AFCVM est une association basée à Dreux (28) spécialisée dans la reconstitution et la restauration d’objets et véhicules militaires (WW1, WW2, Guerre Froide.) présence d’un parking, gare à 2km
Pour la nuit des musées 2026, l’AFCVM – Musée Le Prix de la Liberté sera ouverte de 17h à 21h.
©AFCVM
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