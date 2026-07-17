Visite avec Lydie Patonnier et Quentin Arguillère, restaurateurs, Église Saint-Pierre, Dreux

Informations pratiques

Visite avec Lydie Patonnier et Quentin Arguillère, restaurateurs Samedi 19 septembre, 14h30 Église Saint-Pierre Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la Biennale Panorama, venez à la rencontre de Lydie Patonnier, restauratrice de peinture murale et d’objets d’art (14h30), et Quentin Arguillère, restaurateur de La fuite en Égypte (16h30) à l’église Saint-Pierre de Dreux.

Église Saint-Pierre 2 Rue de la Garenne, 28100 Dreux, France Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Le choeur se termine en hémicycle et est entouré de six chapelles formant chacune une saillie. Deux portes s’ouvrent sur la façade principale. Un pilier divise par le milieu la plus grande.Toutes deux sont à cintre surbaissé et environées de guirlandes de vigne. Les piédroits sont ornés de statuettes posées dans des niches surmontées d’un dais. Un grand bas-relief, aujourd’hui mutilé, représentant l’entrée du Christ dans Jérusalem, occupait le tympan de la plus grande des deux portes. La porte du transept nord était également surmontée d’un bas-relief représentant le Christ dans une mandorle.

Dans le cadre de la Biennale Panorama, venez à la rencontre de Lydie Patonnier, restauratrice de peinture murale et d’objets d’art (14h30) et Quentin Arguillère, restaurateur de La fuite en Égypte.

©Lydie Patonnier