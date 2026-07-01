Informations pratiques

Gien

Visite Baludik

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Visite libre et ludique avec Baludik

Les Loiréos sont frappés par une malédiction !

Découvrez une aventure interactive avec l’application Baludik.

Présentation sur place, puis départ libre à la découverte du parcours pour aider Relique et Splash. .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr

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English :

A fun, self-guided tour with Baludik

L’événement Visite Baludik Gien a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GIEN