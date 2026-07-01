Visite Baludik Gien
dimanche 12 juillet 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
Visite Baludik
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Visite libre et ludique avec Baludik
Les Loiréos sont frappés par une malédiction !
Découvrez une aventure interactive avec l’application Baludik.
Présentation sur place, puis départ libre à la découverte du parcours pour aider Relique et Splash. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun, self-guided tour with Baludik
L’événement Visite Baludik Gien a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GIEN
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