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Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Chaillot - Théâtre national de la Danse

Adresse : 1, place du Trocadéro et du 11 novembre

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Tarif : <p>De 8 à 13 euros.</p>

Les visites de Chaillot vous feront passer derrière le rideau et arpenter les espaces scéniques réservés aux artistes et à ceux qui font vibrer Chaillot.

De l’atelier des costumes aux coulisses, venez ressentir l’invisible au contact des acteurs qui font vivre le théâtre !

Durée : 2h

Vous n’êtes pas disponible ce jour-là ? Consultez ici nos autres dates de visites.
Programmation – Visite-guidee Paris – Chaillot Théâtre national de la Danse 2026-2027

Explorez les coulisses du théâtre et découvrez les œuvres Art déco qui parsèment le parcours.
Le samedi 10 octobre 2026
de 11h00 à 13h00
payant

De 8 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T13:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre  75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/visite-chaillot +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot


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