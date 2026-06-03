Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris samedi 10 octobre 2026.
Les visites de Chaillot vous feront passer derrière le rideau et arpenter les espaces scéniques réservés aux artistes et à ceux qui font vibrer Chaillot.
De l’atelier des costumes aux coulisses, venez ressentir l’invisible au contact des acteurs qui font vivre le théâtre !
Durée : 2h
Vous n’êtes pas disponible ce jour-là ? Consultez ici nos autres dates de visites.
Programmation – Visite-guidee Paris – Chaillot Théâtre national de la Danse 2026-2027
Explorez les coulisses du théâtre et découvrez les œuvres Art déco qui parsèment le parcours.
Le samedi 10 octobre 2026
de 11h00 à 13h00
payant
De 8 à 13 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T13:00:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/visite-chaillot +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
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